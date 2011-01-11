19 жителей Нижнего Тагила попали в каникулы к врачам в состоянии алкогольного психоза

Как рассказал заведующий отделением неотложных наркологических состояний психиатрической больницы №7 Олег Полегаев, по сравнению с прошлым годом, пациентов поступило меньше. Но всё равно отделение, рассчитанное на 30 коек, заполнено на две трети. С алкоголем в праздники переусердствовали в равной степени и женщины и мужчины. Большинство поступивших – в самом трудоспособном возрасте – 30-40 лет. Все в тяжёлом состоянии, с обморожениями, многие избиты. Теперь этим людям предстоит провести в больнице полмесяца.