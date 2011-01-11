19 жителей Нижнего Тагила попали в каникулы к врачам в состоянии алкогольного психоза
19 тагильчан попали к врачам в состоянии белой горячки за 10 выходных дней.
Как рассказал заведующий отделением неотложных наркологических состояний психиатрической больницы №7 Олег Полегаев, по сравнению с прошлым годом, пациентов поступило меньше. Но всё равно отделение, рассчитанное на 30 коек, заполнено на две трети. С алкоголем в праздники переусердствовали в равной степени и женщины и мужчины. Большинство поступивших – в самом трудоспособном возрасте – 30-40 лет. Все в тяжёлом состоянии, с обморожениями, многие избиты. Теперь этим людям предстоит провести в больнице полмесяца.
Как отметил Олег Полегаев, с тех пор как новый год в России празднуют 10 дней, для наркологов он стал не праздником, а суровыми трудовыми буднями – всё больше людей «постреляв кудяпликов» поступает в больницы в тяжёлом состоянии. Напомним, в начале декабря в Интернете появился ролик социальной рекламы «Адская белочка», посвящённый борьбе с алкоголизмом. В нём белка, злоупотребляющая алкоголем, пересказывает диалог со своим собутыльником и предлагает ему пойти «пострелять» вымышленных «кудяпликов».
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