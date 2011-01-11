На этой неделе сюрпризов погоды синоптики в Нижнем Тагиле не обещают

В отдельные ночи на крайнем юго-западе Свердловской областимороз был крепким: до -28,-36°, существенных осадков не отмечалось. Первая рабочая неделя нового года, по данным Свердловского Гидрометцентра, не принесет резких изменений погоды. Под влиянием перифериисибирского антициклона ожидается преобладание погоды без существенных осадков. Температура ночью -11,-16° при прояснении -21°, днем -5,-11°.