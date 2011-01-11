На этой неделе сюрпризов погоды синоптики в Нижнем Тагиле не обещают
11 января 2011, 16:26ОбществоАнка
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В первой десятидневке января в Свердловской области стояла умеренно морозная погода, в последние дни отмечался снег преимущественно в северных районах.
В отдельные ночи на крайнем юго-западе Свердловской областимороз был крепким: до -28,-36°, существенных осадков не отмечалось. Первая рабочая неделя нового года, по данным Свердловского Гидрометцентра, не принесет резких изменений погоды. Под влиянием перифериисибирского антициклона ожидается преобладание погоды без существенных осадков. Температура ночью -11,-16° при прояснении -21°, днем -5,-11°.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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