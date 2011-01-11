Сегодня открывается весенняя сессия Госдумы

Депутатам предстоит рассмотреть 1650 законопроектов, из них на началосессии приходится 550 законопроектов.

На последнем заседании в прошлом году депутаты приняли проект закона оратификации договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничениюстратегических наступательных вооружений (СНВ). «На первых заседанияхянваря мы планируем продолжить процедуру ратификации», - сказал спикер нижней палаты парламента Борис Грызлов.

На январь также запланировано второе чтение законопроекта «О полиции».По предложению президента его вступление в силу намечено на 1 марта 2011года.Депутаты также уделят особое внимание таким вопросам, как защита правдетей и развитие инновационной деятельности.