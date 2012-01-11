Американцы построили эксклюзивный карбоновой суперкар

Габаритная длина заднеприводного суперкара составляет 4,4 метра, ширина — 1,9 метра, высота — 1,1 метра. Кузов автомобиля полностью изготовлен из карбона, а для шасси используется алюминий и углепластик. Благодаря применению подобных материалов масса Falcon F7 равна всего 1263 килограммам.

В моторном отсеке установлен модернизированный вариант восьмицилиндрового двигателя LS7 от Chevrolet Corvette. Объем двигателя — семь литров, мощность — 620 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент — 813 Нм. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

По данным компании Falcon Motorsports, с нуля до 96 километров в час такой суперкар способен ускоряться примерно за 3,3-3,6 секунды, а дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) он может проезжать за 10,9 секунды. Расчетная максимальная скорость — около 305 километров в час.

Суперкар Falcon F7 также оснащен шестипоршневыми тормозными механизмами на передней оси с 380-миллиметровыми дисками и четырехпоршневыми на задней с 355-миллиметровыми дисками. Колесные диски — 20-дюймовые с покрышками размерности 275/35 спереди и 335/30 сзади.