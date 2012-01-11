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Увлекшись празднованием Нового года, некоторые тагильчане забывали, где оставили свой автомобиль
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Увлекшись празднованием Нового года, некоторые тагильчане забывали, где оставили свой автомобиль

11 января 2012, 18:39ОбществоВалерия Лошкарева
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