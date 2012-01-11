Увлекшись празднованием Нового года, некоторые тагильчане забывали, где оставили свой автомобиль

За 10 дней праздников порядок в Нижнем Тагиле обеспечивали более 1,5 тысяч правоохранителей, рассказал начальник нижнетагильской полиции Дмитрий Федотов.

Им на помощь пришли около 90 сотрудников частных охранных предприятий. Благодаря ежедневным дежурствам удалось обеспечить порядок в городе, хотя уголовная обстановка была непростой, признаёт Дмитрий Федотов.

За праздники в городе было совершено одно убийство. Его удалось раскрыть. На улицах нижнего Тагила за каникулы произошли 14 грабежей. Половину полицейские раскрыли по горячим следам, затем удалось выяснить, кто совершил ещё три.

Нередко за помощью к полицейским обращались тагильчане, которые не могли вспомнить, где оставили свой автомобиль, отметил Дмитрий Федотов.