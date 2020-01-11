Свердловские сотрудники ГИБДД помогли замерзающему на трассе мужчине
Сегодня, 11:40ОбществоФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области
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Дорожные инспекторы спасли 58-летнего мужчину, который едва не замерз на свердловской трассе «Екатеринбург — Шадринск — Курган», сообщает пресс-служба областного УГИБДД ГУ МВД России.
Вечером 10 января к патрулю ДПС, который дежурил на трассе, обратился проезжающий мимо водитель и рассказал, что на 83-м километре заметил пешехода в черной одежде.
Два лейтенанта полиции Дмитрий Середа и Вячеслав Харитонов отправились на указанное место и обнаружили там лежащего в снегу мужчину. Он рассказал, что шел домой, но по дороге плохо себя почувствовал.
Полицейские отогрели мужчину в машине и отвезли в корпус Каменского трассового пункта медицины катастроф, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
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