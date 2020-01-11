Свердловские сотрудники ГИБДД помогли замерзающему на трассе мужчине

Вечером 10 января к патрулю ДПС, который дежурил на трассе, обратился проезжающий мимо водитель и рассказал, что на 83-м километре заметил пешехода в черной одежде.

Два лейтенанта полиции Дмитрий Середа и Вячеслав Харитонов отправились на указанное место и обнаружили там лежащего в снегу мужчину. Он рассказал, что шел домой, но по дороге плохо себя почувствовал.