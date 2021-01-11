Жители Хабаровского края активно провели досуг в новогодние праздники

Как сообщает amurpress.ru, в городах были организованы площадки с ледяными фигурами и снежными горками для детей. За время десятидневных каникул было проведено 147 спортивных мероприятий, включая семейные эстафеты, турниры по хоккею и зимнему футболу, собравших более 30 тысяч хабаровчан. В связи с гуляньями коммунальные и дорожные службы в регионе находились в режиме особой готовности.