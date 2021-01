Жители Хабаровского края активно провели досуг в новогодние праздники

Во время новогодних каникул в Хабаровском крае прошло более двух тысяч культурных и спортивно-развлекательных мероприятий. Для обеспечения на этот период безопасности граждан глава региона Михаил Дегтярев возглавил специальный штаб по подготовке праздников.

Как сообщает amurpress.ru, в городах были организованы площадки с ледяными фигурами и снежными горками для детей. За время десятидневных каникул было проведено 147 спортивных мероприятий, включая семейные эстафеты, турниры по хоккею и зимнему футболу, собравших более 30 тысяч хабаровчан. В связи с гуляньями коммунальные и дорожные службы в регионе находились в режиме особой готовности. С 1 по 11 января в Хабаровском крае выявили более 38 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В регионе началась вакцинация от инфекции, сюда привезли партии препаратов «Гам-Ковид-Вак» (“Спутник V”) и «ЭпиВакКорона». Врио губернатора поручил обеспечить лекарствами главным образом пенсионеров, которые страдают заболеваниями, наиболее опасными при коронавирусной инфекции. Помимо этого, Дегтярев напомнил о персональной ответственности за обеспечение стимулирующими выплатами медработников из “красных” зон. Сообщается, что новогодние каникулы Дегтярев провел в Хабаровском крае, чтобы лично следить за ситуацией в регионе.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter