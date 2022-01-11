Четверо детей изъяты из семей в Верхней Салде за новогодние каникулы

В этом году полицейским пришлось в некоторых случаях пойти на изъятие детей из семей. Одна женщина оставила ребенка в гостях. В полицию обратились мужчины, которые рассказали, что к ним пришла женщина с ребенком. Она впоследствии ушла, а ребенка оставила. Мальчика забрали в социально-реабилитационный центр, а мать за ним пришла на следующий день. Выяснилось, что она около года назад приехала из Нижнего Тагила в Верхнюю Салду к сожителю. Также она была замечена в употреблении наркотиков.