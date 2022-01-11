Четверо детей изъяты из семей в Верхней Салде за новогодние каникулы

Четверо детей изъяты из семей в Верхней Салде за новогодние каникулы
Четверо детей изъяты из семей в Верхней Салде за новогодние каникулы
Сегодня, 16:31ОбществоФото: 1MI
В течение новогодних каникул четверо детей были изъяты из семей Верхней Салды. Причиной стало употребление алкоголя родителями и их забывчивость.

Проверки в семьях проводились в рамках мероприятия «Комендантский патруль» с 4 по 9 января. Кроме того, что проверялись по ночам общественные места, куда могли пойти несовершеннолетние, полицейские нагрянули и к поднадзорным семьям. Всего с улиц города в отделения доставлены 9 детей. Четверо из них гуляли по городу ночью, трое распивали спиртное, еще двое самовольно ушли из дома.

В этом году полицейским пришлось в некоторых случаях пойти на изъятие детей из семей. Одна женщина оставила ребенка в гостях. В полицию обратились мужчины, которые рассказали, что к ним пришла женщина с ребенком. Она впоследствии ушла, а ребенка оставила. Мальчика забрали в социально-реабилитационный центр, а мать за ним пришла на следующий день. Выяснилось, что она около года назад приехала из Нижнего Тагила в Верхнюю Салду к сожителю. Также она была замечена в употреблении наркотиков.

Следующая пятилетняя девочка была изъята из антисанитарных условий. Сотрудница ПДН, прибывшая в дом к семье увидела, что мама была нетрезвая, вела себя агрессивно. В доме было грязно, везде лежал мусор, а также не было еды.

В Нижней Салде были изъяты двое мальчиков 4 и 5 лет. Они жили с мамой в частном доме. На момент прихода полицейских женщина была пьяна, печь не натоплена и отсутствовала еда. Салдинка на следующий день должна была забрать детей, но так и не явилась.

Все дети на данный момент находятся в социально-реабилитационном центре, сообщает Vsalde.ru.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя Салда
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