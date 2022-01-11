На 150 тонн отходов больше вывезено за праздники из городов Свердловской области

На 150 тонн отходов больше вывезено за праздники из городов Свердловской области
На 150 тонн отходов больше вывезено за праздники из городов Свердловской области
Сегодня, 16:05ОбществоФото: Пресс-служба компании «Рифей»
На 150 тонн отходов больше вывезено за праздничные дни из городов на севере Свердловской области. Показатель демонстрирует, что по сравнению с буднями объемы мусора вырастают.

Рост количества ТКО, снегопады и морозы не повлияли на график вывоза мусора. Количество спецтехники было увеличено на 77 машин по сравнению с прошлым годом, сообщил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Главной сложностью для регоператора стали мороз и снегопады. Например, в Сосьвинском и Верхотурском городских округах температура достигала -35 градусов, что могло спровоцировать переохлаждение гидравлики мусоровозов. Снегопады осложнили вывоз мусора из Невьянского, Североуральского, Горноуральского, Волчанского, Карпинского, Ивдельского, Серовского и Сосьвинского городских округов, сообщили в пресс-службе компании «Рифей».

Всего за период каникул было зарегистрировано 17 случаев, когда мусоровозы не могли подъехать к площадкам из-за мешающего транспорта. Большая часть инцидентов приходится на Нижний Тагил и Краснотурьинск.

Фото:Пресс-служба компании «Рифей»

Еще одна проблема — непредоставление графиков работы юридическими лицами, что привело к бесполезным выездам. Всего насчитывается 150 мест, где вывоз мусора был запланирован. Однако не все предупредили об изменениях режима.

На сегодняшний день вывоз мусора осуществляется в соответствии с графиком.

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