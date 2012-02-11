В Международный день стоматолога Tagilcity.ru поздравил лучшего зубного врача Нижнего Тагила
9 февраля праздновался Международный день стоматолога. В Нижнем Тагиле про него знают, многие пациенты даже поздравляют своих зубных врачей с их профессиональным праздником.
Интересно, что в этом году Tagilcity.ru смог поздравить с Днемстоматолога лучшего представителя этой профессии в городе Юлию Осипенко.Дело в том, что в прошлом году впервые за всю историю Нижнего ТагилаУправлением здравоохранения города был проведен конкурс, в которомвыбрали лучшего стоматолога.
Стоматология сейчас является одной из самых дорогих сфер медицины. Конечно, бесплатные стоматологические услуги оказываются, но они предоставляются только некоторым категориям граждан, рассказывает Юлия Александровна. Сюда входят дети, а также участники, ветераны труда и ВОВ, инвалиды, почетные доноры и другие льготники. Кстати, бесплатно неотложная стоматологическая помощь должна оказываться всем тагильчанам.
Но далеко не все жители Нижнего Тагила обращаются к зубным врачам в случае крайней нужды. Стоматологических услуг масса, целый пласт этой сферы составляет эстетическая стоматология.
Одними из самых популярных услуг в сфере стоматологии в Нижнем Тагиле, впрочем, как и в других городах, является терапия, ортопедия, детская терапия, ортодоксия (исправление прикуса), ну и эстетическая стоматология.Сюда входит отбеливание, художественная реставрация зубов и многое другое. Могу также с ходу назвать самую «непопулярную» стоматологическую услугу в наши дни. Это протезирование золотых коронок. Сейчас такую услугу предоставляют только в одной поликлинике города рассказывает Юлия Осипенко.
Если раньше модно было широко улыбаться золотыми зубами, то сейчас самой красивой, безусловно, считается белоснежная улыбка. Услуги по отбеливанию зубов предоставляют в частных и муниципальных учреждениях. При этом применяются разные методы отбеливания и, соответственно, цены на них варьируются от 1500 до 15000 рублей.
Существует так называемое zoom-отбеливание с помощью специальных ламп и геля. Помимо этого применяют внутриканальное отбеливание. Одним из самых простых способов изменения цвета зубной эмали является домашнее отбеливание с помощью кап и специального геля. Отбеливающим эффектом обладает также профессиональная чистка зубной эмали, которая снимает с ее поверхности налет и зубной камень отмечает маркетолог частной зубной клиники Марина Белякова.
© Валерия Лошкарева, TagilCity.ru