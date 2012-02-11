В Международный день стоматолога Tagilcity.ru поздравил лучшего зубного врача Нижнего Тагила

Интересно, что в этом году Tagilcity.ru смог поздравить с Днемстоматолога лучшего представителя этой профессии в городе Юлию Осипенко.Дело в том, что в прошлом году впервые за всю историю Нижнего ТагилаУправлением здравоохранения города был проведен конкурс, в которомвыбрали лучшего стоматолога.

Стоматология сейчас является одной из самых дорогих сфер медицины. Конечно, бесплатные стоматологические услуги оказываются, но они предоставляются только некоторым категориям граждан, рассказывает Юлия Александровна. Сюда входят дети, а также участники, ветераны труда и ВОВ, инвалиды, почетные доноры и другие льготники. Кстати, бесплатно неотложная стоматологическая помощь должна оказываться всем тагильчанам.

Но далеко не все жители Нижнего Тагила обращаются к зубным врачам в случае крайней нужды. Стоматологических услуг масса, целый пласт этой сферы составляет эстетическая стоматология.

Одними из самых популярных услуг в сфере стоматологии в Нижнем Тагиле, впрочем, как и в других городах, является терапия, ортопедия, детская терапия, ортодоксия (исправление прикуса), ну и эстетическая стоматология.Сюда входит отбеливание, художественная реставрация зубов и многое другое. Могу также с ходу назвать самую «непопулярную» стоматологическую услугу в наши дни. Это протезирование золотых коронок. Сейчас такую услугу предоставляют только в одной поликлинике города рассказывает Юлия Осипенко.

Если раньше модно было широко улыбаться золотыми зубами, то сейчас самой красивой, безусловно, считается белоснежная улыбка. Услуги по отбеливанию зубов предоставляют в частных и муниципальных учреждениях. При этом применяются разные методы отбеливания и, соответственно, цены на них варьируются от 1500 до 15000 рублей.

Существует так называемое zoom-отбеливание с помощью специальных ламп и геля. Помимо этого применяют внутриканальное отбеливание. Одним из самых простых способов изменения цвета зубной эмали является домашнее отбеливание с помощью кап и специального геля. Отбеливающим эффектом обладает также профессиональная чистка зубной эмали, которая снимает с ее поверхности налет и зубной камень отмечает маркетолог частной зубной клиники Марина Белякова.

Конечно, красота требует жертв. Приятными манипуляции стоматолога надтвоими зубами назвать сложно. Правда, 6-ти% участников опроса настранице портала «ВКонтакте» лечить зубы нравится. Большинство, 39%опрошенных ответило на вопрос: «А вы боитесь лечить зубы?»утвердительно. Еще 33 процента боятся совсем чуть-чуть, а 21% стойковыдерживают все «экзекуции» стоматолога и не боятся его. Кстати,пользователь Виталий, скорее всего, увеличил своим комментарием числотех, кто трепещет при звуке стоматологического оборудования. Онрассказал, что однажды сверло вылетело из гнезда его зуба и началоплясать по полости рта, что испугало его не на шутку. Вот какимнепредсказуемым может стать лечение зубов.