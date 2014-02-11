На проходной УВЗ рабочие столкнулись с проверкой: крик души тагильчанина

У Андрея процедура вызвала немало вопросов:

Что это? Новая акция от самых работящих «человеков труда» для расчёта времени на переодевание и помывку или новая модификация считывателей пропусков (замена электронным, кои недавно установили)? Или просто надо для кого-то отчитаться, что рабочие УВЗ - лентяи, рано уходят с работы, слишком быстро принимают душ, слишком быстро передвигаются по территории, и вообще слишком большую зарплату по сравнению с проверяющими получают? Слышал, что такие проверки не в первый раз. Лучше бы эти проверяющие проверяли наличие оплаты за простои не по вине рабочих.

На самом деле подобные проверки действительно регулярны, в год проводятся несколько раз, и как пояснили TagilCity.ru в Отделе по связям с общественностью УВЗ, цель проста – установить, во сколько выходят рабочие, подвоха никакого нет. При этом нам отметили, что те, кто давно работает на заводе, уже не раз сталкивался с подобными проверками.

На самом деле ситуация двоякая, ведь если рабочие не в курсе подобных мероприятий, значит здесь есть недоработка специалистов по кадровой работе – каждый сотрудник проходит не один инструктаж, где его знакомят со всеми порядками и правилами. А с другой стороны, если простая проверка вызывают у работяг столько негативных эмоций, это отдельный повод задуматься.