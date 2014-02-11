Россиян вскоре могут ожидать талоны на бензин и социальные заправки
11 февраля 2014, 09:25ОбществоЕвгения
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Дальнейший рост цен на автомобильное топливо может привести к введению в России талонов на бензин и появлению социальных заправок.
Союз нефтегазопромышленников России считает, что пора всерьез задуматься над сложившейся ситуацией на рынке АЗС и заняться регулированием цен. По прогнозу экспертов, ожидаемый рост цены на бензин составит 15%.
Глава союза Геннадий Шмаль заявил, что государство само виновато в ежегодном удорожании бензина. Правительство никак не регулирует цены на топливо. Чиновник считает, ситуацию можно спасти только введением социальных заправок и талонов на бензин. По его мнению, это позволит на 30% снизить стоимость топлива.
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