Россиян вскоре могут ожидать талоны на бензин и социальные заправки

Союз нефтегазопромышленников России считает, что пора всерьез задуматься над сложившейся ситуацией на рынке АЗС и заняться регулированием цен. По прогнозу экспертов, ожидаемый рост цены на бензин составит 15%.

Глава союза Геннадий Шмаль заявил, что государство само виновато в ежегодном удорожании бензина. Правительство никак не регулирует цены на топливо. Чиновник считает, ситуацию можно спасти только введением социальных заправок и талонов на бензин. По его мнению, это позволит на 30% снизить стоимость топлива.