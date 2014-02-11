Водители Нижнего Тагила, внимание: огромная пробка от ЖБИ-1 до Циолковского

Она начинается от завода ЖБИ-1 и тянется до улицы Циолковского. Как говорят водители маршрутных такси, пробка на этом участке уже больше часа. Дело в том, что на Циолковского «развернуло» фуру, и, как скоро движение восстановится, пока предположить сложно. Рекомендуем водителям продумать маршрут или заранее перенести время важных встреч.