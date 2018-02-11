Пьяная жительница Екатеринбурга вместе с внуком валялась в сугробе

Вечером 10 февраля на Эльмаше местные жители заметили, что в сугробе сидит женщина в неадекватном состоянии.

Поблизости, также в снегу, сидел маленький ребёнок. Женщина пыталась выбраться из сугроба, но постоянно падала в снег.

Я заметил их ещё в подземном переходе метро на станции «Проспект Космонавтов». Женщина была сильно пьяна и несколько раз падала. Рядом с ней шёл маленький мальчик. Позже в районе остановки «Фрезеровщиков» мы её догнали, задержали и сразу вызвали полицию, а также медиков. Женщина успела рассечь себе висок. У неё шла кровь рассказал очевидец Максим.

Неравнодушным очевидцам удалось удержать женщину до приезда полиции. В отделении правоохранители выяснили, что задержанная является бабушкой мальчика. Внука привезли в гости на некоторое время, родители проживают за пределами Свердловской области, сообщает E1.ru.

Женщина призналась, что выпила спиртное с подругой и отправилась на прогулку с внуком. На данный момент правонарушительница задержана в административном порядке, решается вопрос о привлечении её к ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Мальчика доставили в больницу.

Фото: E1.ru