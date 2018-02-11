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Центр Екатеринбурга был затоплен кипятком из-за коммунальной аварии (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Центр Екатеринбурга был затоплен кипятком из-за коммунальной аварии (ВИДЕО)

11 февраля, 09:15Общество
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