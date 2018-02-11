Центр Екатеринбурга был затоплен кипятком из-за коммунальной аварии (ВИДЕО)

Потоп стал причиной остановки движения троллейбусов. Автомобилисты вынуждены были разворачиваться, чтобы не попасть в большую лужу.

Очевидцы рассказали, что некоторые водители сдавали задним ходом, а люди шли по колено в воде. На улице Степана Разина также было всё затоплено. Судя по фотографиям с места аварии, воды было по фары.

На месте работали сотрудники МУП «Водоканал». В единой дежурно-диспетчерской службе пояснили, что произошло повреждение трубопровода диаметром в один метр, передает издание «E1.ru».

Чтобы обеспечить безопасность, движение вскоре перекрыли сотрудники ДПС. К вечеру того же дня коммунальщики постарались максимально ликвидировать последствия аварии.

Фото и видео: «E1.ru»