Центр Екатеринбурга был затоплен кипятком из-за коммунальной аварии (ВИДЕО)
11 февраля, 09:15Общество
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В Екатеринбурге ранним утром на углу улиц Большакова - Чапаева произошла коммунальная авария, в результате которой на проезжей части образовалась река.
Сюжеты: Екатеринбург
Потоп стал причиной остановки движения троллейбусов. Автомобилисты вынуждены были разворачиваться, чтобы не попасть в большую лужу.
Очевидцы рассказали, что некоторые водители сдавали задним ходом, а люди шли по колено в воде. На улице Степана Разина также было всё затоплено. Судя по фотографиям с места аварии, воды было по фары.
На месте работали сотрудники МУП «Водоканал». В единой дежурно-диспетчерской службе пояснили, что произошло повреждение трубопровода диаметром в один метр, передает издание «E1.ru».
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Чтобы обеспечить безопасность, движение вскоре перекрыли сотрудники ДПС. К вечеру того же дня коммунальщики постарались максимально ликвидировать последствия аварии.
Фото и видео: «E1.ru»
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