Компания «Уральские авиалинии» оштрафована на 100 тысяч рублей за задержку рейсов
Авиакомпанию «Уральские авиалинии» за задержку семи рейсов оштрафовали на 100 тысяч рублей. Такое решение вынес мировой судья судебного участка № 7 Октябрьского судебного района Екатеринбурга, пишет Знак.
В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что перевозчик был привлечен к административной ответственности по статье «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией».
В конце октября прошлого года, по данным ведомства, авиакомпания более, чем на два часа задержала вылет самолетов из аэропортов Екатеринбурга, Омска, Самары и Ферганы (Узбекистан).
Несмотря на очевидные причины невозможности выполнить рейсы (позднее прибытие воздушного судна, техническая неисправность летной техники), авиакомпанией в нарушение воздушного законодательства резервный борт для перевозки пассажиров предоставлен не был,отметили в прокуратуре.
Постановление в законную силу пока не вступило.