Компания «Уральские авиалинии» оштрафована на 100 тысяч рублей за задержку рейсов

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что перевозчик был привлечен к административной ответственности по статье «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией».

В конце октября прошлого года, по данным ведомства, авиакомпания более, чем на два часа задержала вылет самолетов из аэропортов Екатеринбурга, Омска, Самары и Ферганы (Узбекистан).

Несмотря на очевидные причины невозможности выполнить рейсы (позднее прибытие воздушного судна, техническая неисправность летной техники), авиакомпанией в нарушение воздушного законодательства резервный борт для перевозки пассажиров предоставлен не был,отметили в прокуратуре.