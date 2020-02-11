Свердловская область вошла в число регионов, популярных среди переехавших в Россию
Сегодня, 17:41ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловская область вошла в число регионов, которые наиболее популярны среди россиян, вернувшихся в страну по госпрограмме добровольного переселения. Данные об этом за 2019 год предоставило МВД России.
Лидером стала Челябинская область. Туда в прошлом году переехали 6936 человек. Также популярностью пользуются Новосибирская (7736 человек) и Воронежская (5943 человека) области. В Свердловскую область в 2019 году переехали около 2,5 тысяч человек.
Популярность Новосибирской и Челябинской областей объясняется их близостью к Центральной Азии, откуда чаще всего переезжают люди в рамках госпрограммы.
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