Свердловская область вошла в число регионов, популярных среди переехавших в Россию

Лидером стала Челябинская область. Туда в прошлом году переехали 6936 человек. Также популярностью пользуются Новосибирская (7736 человек) и Воронежская (5943 человека) области. В Свердловскую область в 2019 году переехали около 2,5 тысяч человек.