Тагильский актер снялся в социальном ролике поискового отряда «Лиза Алерт»
Актер Нижнетагильского драматического театра Данил Зинеев снялся в ролике для поискового отряда «Лиза Алерт». Видео размещено в группе филиала отряда по Свердловской области.
В нем Данил Зинеев рассказывает о деятельности движения и о результатах поисков:
Мы поисковый отряд «Лиза Алерт», и это наша область. Именно здесь мы шестой год подряд ищем пропавших и помогаем встретиться близким людям. За прошедший год нами найдено живыми более 1,5 тысячи человек. Наша область на 80 процентов покрыта лесом. В сезон сбора ягод и грибов у нас очень много заявок на поиски. Только за 2019 год поступило 68 заявок со статусом «Лес».
По словам актера, каждый раз на поиски выезжает три отряда волонтеров. Часто им приходится покрывать на автомобилях большие расстояния, для этого нужны деньги на заправку. Помочь в этом добровольцам может каждый желающий, отправив СМС «Поиск и сумма» на короткий номер 7878. Минимальная сумма — 100 рублей, максимальная — 15 тысяч рублей.