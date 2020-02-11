Тагильский актер снялся в социальном ролике поискового отряда «Лиза Алерт»

Мы поисковый отряд «Лиза Алерт», и это наша область. Именно здесь мы шестой год подряд ищем пропавших и помогаем встретиться близким людям. За прошедший год нами найдено живыми более 1,5 тысячи человек. Наша область на 80 процентов покрыта лесом. В сезон сбора ягод и грибов у нас очень много заявок на поиски. Только за 2019 год поступило 68 заявок со статусом «Лес».