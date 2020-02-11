Житель Асбеста приговорен к 11 годам колонии за контрабанду килограмма кокаина
Сегодня, 18:26ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Асбестовский городской суд вынес приговор местному жителю, который обвинялся в контрабанде кокаина весом около одного килограмма, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Следствием установлено, что в начале 2018 подсудимый разработал план по приобретению в Республике Колумбия партии наркотиков и переправке их через международную почту в Асбест. В последствии мужчина планировал сбыть кокаин на территории Свердловской области.
В феврале 2019 года при попытке получить посылку с наркотиками он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Суд приговорил обвиняемого к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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