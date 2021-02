Поклонник с ножом, короткие связи и коллеги: как в Тагиле искать любовь в 2021 году

Многие сферы человеческой жизни ушли в онлайн, в том числе и поиск второй половинки. Однако романы через интернет у многих вызывают недоверие, а познакомиться с противоположным полом, например, на улице, не у каждого хватает смелости. Так где в Нижнем Тагиле искать свою любовь в 2021 году? Разбиралось TagilCity.ru.

Сайты знакомств — развлечение или серьезный шаг? Самое очевидное место для знакомств с противоположным полом — это интернет. По мнению психологов, этот способ весьма комфортный в эмоциональном плане. Завести разговор с незнакомым человеком в сети легче, чем на улице. Есть время на обдумывание ответа, что позволяет собеседнику показать себя с наиболее выгодной стороны. Психология — штука тонкая, и незаметно для себя с годами человеку все сложнее становится общаться с незнакомыми. В этом случае, а также для стеснительных людей, которым трудно заводить новые знакомства в реальной жизни, интернет — хороший выход. Точнее вход в мир общения, который уже долгое время был для них закрыт,поделилась мнением с TagilCity.ru психолог Елена Зайцева. Но есть и обратная сторона медали — неизвестно, кем окажется твой собеседник, насколько чисты его помыслы и какие цели он преследует. Еще несколько лет назад сайты знакомств пользовались популярностью у тех, кто хочет серьезных отношений. Однако сейчас такие онлайн-площадки, по мнению некоторых людей, превратились в места для поиска партнера на одну ночь. Лет семь назад часто сидела на сайтах знакомств. И зачастую все парни попадались адекватные, пусть даже не все соответствовали моему вкусу. С одним даже провстречалась около двух лет. Мы расстались, и на подобные сайты я больше не заходила. И тут решила снова попробовать. Меня хватило на неделю, и я все удалила. Большинству, из тех кто хотел со мной познакомиться, нужна была девушка на одну ночь. Возможно дело в том, что предложение рождает спрос. Посмотрев анкеты пользователей, я поняла, что все девушки с «низкой социальной ответственностью» ушли в сеть,рассказала тагильчанка по имени Татьяна. Photo: pixabay.com «Опасные» соцсети Получается, что сайты знакомств утратили свое доверие, большинство относятся к ним скептически и считают, что найти там «приличного» человека невозможно. Остаются соцсети. Там, по мнению Елены Зайцевой, найти серьезные отношения и «своего человека» шансы значительно выше. В соцсетях большинство пользователей предпочитают выкладывать реальные фотографии, а по записям на стене можно определить вкусы и интересы человека. В соцсетях для знакомства лучше всего выбирать человека из своего города, а еще лучше ориентируясь на общих друзей. Собеседнику будет психологически комфортнее, если с незнакомцем, который ему пишет, у него будет что-то или кто-то общее,считает Елена Зайцева. Например, во «ВКонтакте» у 17 тысяч тагильчан стоит статус «в активном поиске». Из них 6,5 тысяч женщин и 10,5 тысяч мужчин. Но не все из них готовы с ходу вести активный диалог и ходить на свидание с незнакомцами. У некоторых уже был горький опыт с интернет-знакомствами. Своей историей с TagilCity.ru поделилась жительница Нижнего Тагила по имени Анастасия. После развода с мужем, пытаясь справиться с подавленным состоянием, девушка начала активно знакомиться в соцсетях. Однако, ища свое счастье, Анастасия едва не лишилась жизни. Пару лет назад девушка познакомилась в сети с молодым человеком, он написал ей первым. Около недели они вели активную переписку. Он был достаточно милым и вежливым. Единственное, что меня насторожило, что этот парень с первого дня знакомства требовал свидания. А у меня было правило — минимум неделя общения в сети, а уже потом возможно и встреча в реале,рассказала Анастасия. Спустя время она согласилась с ним встретиться, однако при реальном знакомстве парень ее не впечатлил. О чем на следующий день она вежливо написала ему, дав понять, что на этом их общение закончилось. Но оказалось, что парня такой ответ не устроил. Сначала он меня уговаривал, умолял, а после перешел на угрозы. Я заблокировала его везде, где только можно. Но мой промах был в том, что после свидания я разрешила ему проводить меня домой, а значит он знал мой адрес,поделилась историей девушка. В один из вечеров парень подкараулил Анастасию возле подъезда. По ее словам, сначала он умолял его не бросать. Напуганная девушка пыталась его успокоить, но ее слова возымели обратный эффект, и парень выхватил нож. Он не пытался меня порезать или ударить, только угрожал. Но было очень страшно. Благо в этот момент из подъезда вышли соседи — семейная пара. Сосед оттолкнул этого парня и врезал ему. На того этот удар подействовал как-то отрезвляюще, он просто стал ругаться в мой адрес, а потом ушел. После этого случая меня трясло неделю, но больше этот неадекват не появлялся. С тех пор в соцсетях не знакомлюсь,подытожила Анастасия. Photo: pixabay.com Чтобы избежать подобных случаев, психологи советуют придерживаться ряда правил при знакомстве в интернете: не выкладывайте провокационных фотографий, старайтесь не сообщать о себе персональных данных, особенно при первом общении;

не бойтесь говорить собеседнику «нет», блокируйте его при первых признаках агрессии или другом неадекватном поведении;

оставайтесь всегда вежливыми и корректными;

назначайте очное свидание не раньше, чем через пять дней знакомства;

если есть с человеком общие знакомые, не лишним будет узнать у них информацию о нем;

первое свидание назначайте в людном месте;

хорошо, если кто-то из ваших знакомых будет знать - с кем и куда вы идете. Важно соблюдать осторожность с незнакомцем или незнакомкой из интернета. Но главное не перегнуть палку с мнительностью. Иначе вы рискуете оказаться тем самым «неадекватом из сети»,считает Елена Зайцева. Знакомства в реале. Есть ли шанс? Несмотря на растущую популярность интернета, большинство людей находят свою вторую половинку в реальной жизни. Об этом говорит опрос, который летом 2020 года провел исследовательский центр «Ромир». Photo: «Ромир» Самыми распространенными вариантами встречи оказались знакомства через друзей и родственников, на работе, во время обучения в ВУЗе, на курсах или в школе. Именно такая привычная среда способствует развитию серьезных отношений, считают эксперты. Знакомясь с человеком в кругу общих друзей, то есть в комфортной обстановке, мы начинаем больше доверять ему. Беседа идет более расслаблено, а значит человек выглядит естественно. Тем более такое знакомство, чаще всего случайное, изначально не предполагает развитие дальнейших отношений. Как, например, интернет-знакомства, где каждый из собеседников видит в другом потенциального партнера,рассказала Елена Зайцева. Служебные романы также часто заканчиваются браком или длительными отношениями, считает психолог. На работе существует собственный микроклимат, благодаря которому видны как достоинства, так и недостатки коллег. То есть проще понять — подходит тебе человек или нет. То же самое происходит во время совместного обучения. Знакомства в парках, кафе или общественном транспорте под силу не всем. Не каждый сможет подойти к понравившемуся ему человеку и завести разговор. Тем более к таким знакомствам у людей тоже настороженное отношение, особенно у девушек. Несколько раз пытался познакомится с девушками на улице. Никто не захотел, в их глазах сразу испуг мелькает, видимо боятся, что я маньяк. Немного обидно, ведь я с самыми лучшими намерениями — просто пообщаться. Вдруг понравимся друг другу,поделился с TagilCity.ru 20-летний тагильчанин по имени Вадим. Еще одним местом для знакомств люди выбирают бары и ночные клубы. Однако такие встречи чаще всего происходят под воздействием алкоголя и не имеют продолжения. Кроме того, большинство относятся к подобным знакомствам легкомысленно. Еще до локдауна частенько с подружками в барах тусили, и почти каждый раз с кем-то знакомились. Посмеялись, пообщались, потанцевали и все. Больше ни с кем из этих парней не виделись. Максимум в соцсетях в друзья добавлялись,рассказала редакции Елена. Photo: pixabay.com Большинство опрошенных TagilCity.ru тагильчан рассказали, что ограничительные меры никак не повлияли на выбор способа знакомства с противоположным полом. Молодые люди чаще всего знакомятся на улицах или в компаниях, люди среднего и старшего возраста — также в кругу знакомых или через интернет. Однако, несмотря вроде бы на желание тагильчан найти свою вторую половинку и создать семью, количество разводов растет с каждым годом, а количество заключенных браков падает. За 2020 год в Нижнем Тагиле выдали 1510 свидетельств о расторжении брака, при этом официально зарегистрировали отношения 1957 пар.

