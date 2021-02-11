Поклонник с ножом, короткие связи и коллеги: как в Тагиле искать любовь в 2021 году

Лет семь назад часто сидела на сайтах знакомств. И зачастую все парни попадались адекватные, пусть даже не все соответствовали моему вкусу. С одним даже провстречалась около двух лет. Мы расстались, и на подобные сайты я больше не заходила. И тут решила снова попробовать. Меня хватило на неделю, и я все удалила. Большинству, из тех кто хотел со мной познакомиться, нужна была девушка на одну ночь. Возможно дело в том, что предложение рождает спрос. Посмотрев анкеты пользователей, я поняла, что все девушки с «низкой социальной ответственностью» ушли в сеть,рассказала тагильчанка по имени Татьяна.