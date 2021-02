В Нижнем Тагиле восстановят разрушенный при строительстве двор на Уральском проспекте

В Нижнем Тагиле весной 2021 года планируется восстановить двор в доме на Уральском проспекте, 70, сообщает пресс-служба администрации города.

Благоустройство внутриквартальной территории было разрушено в ходе строительных работ. По словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, сейчас ведется претензионная работа с подрядчиком, который нарушил покрытие внутриквартального проезда. Он предложил восстановить его в рамках работ по эксплуатационному содержанию дорог. В апреле мы выедем на место, чтобы посмотреть, как ведутся работы,сказал глава города на приеме граждан, который проходил в формате онлайн. В режиме видеосвязи Пинаев пообщался с восьмью жителями города и в индивидуальном порядке разобрал каждую ситуацию. Также на видеоконференции присутствовали руководители профильных управлений Нижнего Тагила. Тагильчане задали мэру вопросы по оплате коммунальных услуг, оказанию материальной помощи погорельцам, предоставлению муниципального жилья, организации дорожного движения. На часть вопросов Пинаев ответил сразу, некоторые проблемы взял на личный контроль. Напомним, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев возобновил регулярные приемы граждан с 10 февраля. Из-за того, что ограничения по коронавирусу еще не сняты, мероприятия проходят в онлайн-формате. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев возобновил регулярные приемы граждан

