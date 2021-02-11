В Нижнем Тагиле восстановят разрушенный при строительстве двор на Уральском проспекте

Благоустройство внутриквартальной территории было разрушено в ходе строительных работ. По словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, сейчас ведется претензионная работа с подрядчиком, который нарушил покрытие внутриквартального проезда. Он предложил восстановить его в рамках работ по эксплуатационному содержанию дорог.