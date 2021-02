ВСК предоставил скидки до 29% на свои продукты в честь дня рождения компании

В честь своего 29-летия Страховой Дом ВСК дарит всем новым клиентам из числа физлиц скидку на страховую защиту.

Так, на полисы автокаско, страхование путешествующих за границу, страхование имущества физических лиц (за исключением продукта «Домашний помощник»), страхование от несчастных случаев в четверг, 11 февраля, начнет действовать скидка 29%, пишет newsnn.ru. Акция будет действовать и в последующие сутки. С 12 по 21 февраля нынешнего года автокаско можно приобрести с дисконтом 15%, а скидка на ВЗР достигнет 29%. Защита имущества физлиц станет дешевле на 29%. Полис от несчастных случаев можно оформить со скидкой 25%. Скидка действует только при покупке продукта с помощью удаленных сервисов компании. Для получения преимущества в мобильном приложении или интернет-магазине нужно вписать промокод «ВСК29лет». 11 февраля Страховому Дому ВСК исполнится 29 лет. Офисы организации есть во всех российских регионах. Благодаря этому специалисты могут эффективно сопровождать договоры страхования по всей Российской Федерации. Продуктами и услугами ВСК воспользовались уже свыше 30 миллионов граждан и 500 000 компаний. На удаленных сервисах Страхового Дома ВСК можно купить продукты по всем наиболее востребованным видам страховки и урегулировать страховое событие в режиме реального времени. В наши дни клиенты получили возможность меньше тратить времени на поездки в офисы Страхового Дома ВСК для получения полиса и урегулирования убытков. Мобильное приложение «ВСК страхование» реализовало полностью дистанционный цикл обслуживания по каско и онлайн-урегулирование. Там же можно застраховать имущество физических лиц, квартиры и застраховаться от несчастного случая. Подчеркнем, что скидка не распространяется на случаи пролонгации договоров страхования. Подробные условия акции.

