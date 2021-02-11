ВСК предоставил скидки до 29% на свои продукты в честь дня рождения компании

В наши дни клиенты получили возможность меньше тратить времени на поездки в офисы Страхового Дома ВСК для получения полиса и урегулирования убытков. Мобильное приложение «ВСК страхование» реализовало полностью дистанционный цикл обслуживания по каско и онлайн-урегулирование. Там же можно застраховать имущество физических лиц, квартиры и застраховаться от несчастного случая.