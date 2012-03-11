Тагильские ледовые скульпторы – в пятёрке лучших на «Айс Аляска» (ФОТО)
11 марта 2012, 14:22ОбществоОльга
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На Аляске сейчас завершается один из самых престижных международных фестивалей ледовой скульптуры. Второй год подряд Россию на нём представляют тагильчане Олег Клавдиев и Эдуард Пономаренко.
Фестиваль «Айс Алсяка» проходит в два этапа – одиночный блок имульти-блок. Несколько часов назад прошло награждение победителейвторого этапа.
Среди 20-ти команд тагильчане со скульптурой «Земля зовёт» заняличетвертое место. В одиночном блоке они, напомним, стали седьмыми. А впрошлом году на обоих этапах тагильчане заняли третье место.
Фото с сайта icealaska.com
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