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Тагильские ледовые скульпторы – в пятёрке лучших на «Айс Аляска» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские ледовые скульпторы – в пятёрке лучших на «Айс Аляска» (ФОТО)

11 марта 2012, 14:22ОбществоОльга
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