Тагильские ледовые скульпторы – в пятёрке лучших на «Айс Аляска» (ФОТО)

Фестиваль «Айс Алсяка» проходит в два этапа – одиночный блок имульти-блок. Несколько часов назад прошло награждение победителейвторого этапа.

Среди 20-ти команд тагильчане со скульптурой «Земля зовёт» заняличетвертое место. В одиночном блоке они, напомним, стали седьмыми. А впрошлом году на обоих этапах тагильчане заняли третье место.