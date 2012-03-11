Желающие посмотреть, как голосовали на выборах 4 марта, могут заказывать записи с веб-камер

По решению ЦИК РФ предоставление видеозаписей возлагалосьна Минкомсвязи. Услуга по приему заявок через единый портал началапредоставляться уже 5 марта. Однако 8 марта она оказалась недоступной:зарегистрированные пользователи не могли ее заказать или даже поместитьв «закладки», отмечает издание.

В колл-центре признали наличие сбоя и принимали от недовольных пользователей заявки на устранение. Причин сбоя там не уточнили.

В настоящеевремя функция заказа видеоматериалов вновь доступна длязарегистрированных пользователей. Каждый из них вправе затребоватьдо 72 часов записи, т.е. подать до 144 заявок. При этом требуетсяуказать цель заказа (в свободной форме) и подтвердить обязательствоне распространять полученные материалы. Услуга предоставляетсябесплатно.

Ранее уже разразилось несколько скандалов, связанныхс появившимися в Сети записями с веб-камер с некоторых избирательныхучастков, которые, по заверениям Центризбиркома и в то время ещекандидата в президенты Владимира Путина, должны были обеспечить«прозрачность выборов». На некоторых записях были зафиксированы «вбросы»бюллетеней и «карусели». Путин уже обещал разобраться со всеминарушениями.