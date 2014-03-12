Nissan представил обновленный спорткар GT-R

Настройки тормозной системы изменены с целью более надежного и линейного замедления на небольших скоростях. Это дает возможность сделать торможение более плавными. Рулевое управление GT-R перенастроено для снижения усилия на рулевом колесе при маневрировании в условиях города. При этом сохранено «чувство руля» на высоких скоростях движения.

Обновленный оснащается светодиодными фарами с характерной «молнией», подчеркивающей спортивный характер автомобиля.

Новые фары оснащены системой AFS (Adaptive Front Lighting System), которая автоматически изменяет направление светового пучка в соответствии со скоростью движения автомобиля.

Отделка салона предлагается в четырех цветовых решениях - три для комплектации Premium Edition и еще одно для комплектации Black Edition. В GT-R также была оптимизирована шумоизоляция, что позволило достичь большего комфорта, но не утратить спортивность автомобиля.