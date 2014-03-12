Nissan представил обновленный спорткар GT-R
В апреле 2014 года обновленный Nissan GT-R появится у официальных дилеров в России.Подвеска автомобиля была усовершенствована для снижения колебаний и распределения нагрузки между всеми колесами, что положительно сказалось на стабильности поведения автомобиля и стабильности сцепления шин с дорогой. Для этого была проведена оптимизация программного обеспечения электронного блока управления подвеской, а также установка модифицированных переднего стабилизатора поперечной устойчивости и сайлент-блоков.
Настройки тормозной системы изменены с целью более надежного и линейного замедления на небольших скоростях. Это дает возможность сделать торможение более плавными. Рулевое управление GT-R перенастроено для снижения усилия на рулевом колесе при маневрировании в условиях города. При этом сохранено «чувство руля» на высоких скоростях движения.
Обновленный оснащается светодиодными фарами с характерной «молнией», подчеркивающей спортивный характер автомобиля.
Новые фары оснащены системой AFS (Adaptive Front Lighting System), которая автоматически изменяет направление светового пучка в соответствии со скоростью движения автомобиля.
Отделка салона предлагается в четырех цветовых решениях - три для комплектации Premium Edition и еще одно для комплектации Black Edition. В GT-R также была оптимизирована шумоизоляция, что позволило достичь большего комфорта, но не утратить спортивность автомобиля.
В зависимости от комплектации стоимость Nissan GT-R составляет от 4 620 000 до 4 785 000 рублей.