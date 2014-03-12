Скоро будет представлена первая серийная модель Datsun для России
12 марта 2014, 05:34ОбществоРОман БОТов
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Впервые в истории бренд Datsun будет официально представлен в России. Datsun представит свой первый автомобиль для российского рынка 4 апреля 2014 года в Москве. В преддверии презентации Datsun опубликовал эскиз своей первой российской модели, которая разработана специально для нашего рынка, но ее концепция полностью соответствует глобальной философии бренда.
Предполагается, что новинка будет доступной по цене и с умеренной стоимостью эксплуатации.
Дизайн автомобиля был создан в Японии, а разработка велась на локальном уровне командой инженеров, использовавших весь потенциал Nissan Motor Corporation.
Напомним, что в марте 2012 года компания Nissan Motor Co., Ltd. объявила о возвращении бренда Datsun. Под этим брендом будут предлагаться автомобили для Индии, Индонезии, России и Южной Африки.
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