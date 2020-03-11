Партия пенсионеров: людям нужно самоопределение пенсионного возраста

В 2017 году на IV Съезде партия пенсионеров поставила цель улучшить качество жизни старшего поколения. На протяжении трех лет партия занимается защитой интересов пенсионеров и людей, достигших предпенсионного возраста. Об этом сообщает kursdela.biz.

В конце февраля в стране прошла Всероссийская пикетная акция, на которой активисты объясняли людям суть конституционных поправок, которые предложила партия: пенсия должна быть независима от возможностей Пенсионного фонда и гарантироваться всем достоянием России; на правительстве РФ должна лежать ответственность за размер и индексацию пенсий.

Хотя граждане РФ и поддержали предложенные партией инициативы, депутаты Госдумы РФ не включили эти поправки в новую редакцию Конституции, голосование за которую пройдет 22 апреля. Тем не менее партия предпримет все возможные усилия для того, чтобы эти поправки были внесены в законодательство.

Председатель Центрального совета партии пенсионеров Владимир Бураков заявил, что сейчас в стране имеется только одна политическая сила, которая отстаивает тезис «пенсия по справедливости». В основе этого положения лежат следующие принципы: начисление пенсии должно идти за стаж и общественно-государственные заслуги, а не за возраст; пенсия не должна зависеть от размера прожиточного минимума, достаточного для физического выживания, а должна ориентироваться на сумму, которая требуется пенсионеру для того, чтобы жить достойно; каждый россиянин должен сам определять время выхода на пенсию с учетом имеющегося у него трудового стажа, заслуг и состояния здоровья.

Бураков сказал, что партия пенсионеров будет участвовать в депутатских выборах в региональные парламенты (2020 год), а также выставит кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы, которые пройдут в следующем году.