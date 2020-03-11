В Нижнем Тагиле два госзаказа УВЗ на 946 миллионов рублей остались без подрядчиков

Согласно первому контракту на 629,5 миллионов рублей, должна была пройти реконструкция заготовительного производства. Срок окончания работ — декабрь 2021 года. Однако на строительство никто не заявился. При этом это уже вторая попытка УВЗ найти подрядчика — в прошлом году также не было подано ни одной заявки.

Кроме того, «Уралвагонзавод» искал подрядчика для строительно-монтажных работ на вспомогательном производстве, энергетическом транспортном хозяйстве и других объектах. Начальная цена контракта составляла 316,6 миллионов рублей. На аукцион была подана одна заявка, но участник не смог пройти отбор.

Напомним, ранее УВЗ выиграло в суде два иска к СК «Строй Групп», с которой в 2017 году был заключен контракт на 1,8 миллиард рублей на строительство трех цехов. Однако компания сорвала сделку, а ее руководство обвинили в мошенничестве.