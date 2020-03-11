В Нижнем Тагиле два госзаказа УВЗ на 946 миллионов рублей остались без подрядчиков
В Нижнем Тагиле две госзакупки по строительству на общую сумму 946 миллионов рублей, размещенные «Уралвагонзаводом», остались без подрядчиков, сообщает «Правда УрФО».
Согласно первому контракту на 629,5 миллионов рублей, должна была пройти реконструкция заготовительного производства. Срок окончания работ — декабрь 2021 года. Однако на строительство никто не заявился. При этом это уже вторая попытка УВЗ найти подрядчика — в прошлом году также не было подано ни одной заявки.
Кроме того, «Уралвагонзавод» искал подрядчика для строительно-монтажных работ на вспомогательном производстве, энергетическом транспортном хозяйстве и других объектах. Начальная цена контракта составляла 316,6 миллионов рублей. На аукцион была подана одна заявка, но участник не смог пройти отбор.
Напомним, ранее УВЗ выиграло в суде два иска к СК «Строй Групп», с которой в 2017 году был заключен контракт на 1,8 миллиард рублей на строительство трех цехов. Однако компания сорвала сделку, а ее руководство обвинили в мошенничестве.