В Нижнем Тагиле полиция разыскивает людей, оказавших помощь мужчине с травмой головы
Сегодня, 16:45ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Полиция Нижнего Тагила просит откликнутся молодого человека и девушку, которые ночью 7 марта доставили в ЦГБ № 2 мужчину с травмой головы, сообщает пресс-служба МВД.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ходе проверки полицейские выяснили, что 67-летний пострадавший проживает на Старой Гальянки, после чего связались с его родными.
Теперь для уточнения обстоятельств происшествия правоохранительные органы разыскивают молодых людей, оказавших помощь пожилому человеку. Обращаться по телефонам: 97-64-34 — уголовный розыск или 97-64-02 — дежурная часть ОП № 16.
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