Что такое банкротство физлиц

Если заемщик на протяжении длительного времени постоянно имеет просрочки и долги по кредитам, то банк может продать долги коллекторскому агентству. По закону срок, в течение которого банк продает долги, не устанавливается. Делается это тогда, когда кредитная организация не видит иного выхода и считает, что возврат денег будет затратен. После передачи долгов коллекторам, банк или МФО должны предупредить об этом должника. Это делают далеко не все. Коллекторы в свою очередь также должны уведомить о том, что теперь они вправе требовать погасить задолженность. Кредитору следует попросить предъявить все документы о передаче долгов, узнать название коллекторского агентства, а также проверить, работает ли оно легально.