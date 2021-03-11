Что такое банкротство физлиц

Не все в полной мере понимают смысл процедуры банкротства, считая ее очень простой. Параллельно с этим существует совершено противоположное мнение о том, что банкротство – нечто постыдное. Пожалуй, обе точки зрения можно назвать неверными. Списание долгов имеет как свои плюсы, так и минусы.
Из плюсов:
Объявить себя банкротом гражданин России, не зависимо от того, в каком городе он живет. Банкротство физлиц в Екатеринбурге и области не будет иметь отличий от других регионов.
Долги перестают расти, а коллекторы больше не звонят. Судебные приставы прекращают исполнительные производства по делам.
Из минусов:
За долги на торгах может быть продана недвижимость, транспортные средства и другое имущество. Также могут быть оспорены некоторые виды сделок по отчуждению имущества. Пока длится банкротство, человек не сможет взять кредит или заем в банке. Распоряжаться деньгами кредитора будет финансовый управляющий.
Обращение банка к коллекторам
Если заемщик на протяжении длительного времени постоянно имеет просрочки и долги по кредитам, то банк может продать долги коллекторскому агентству. По закону срок, в течение которого банк продает долги, не устанавливается. Делается это тогда, когда кредитная организация не видит иного выхода и считает, что возврат денег будет затратен. После передачи долгов коллекторам, банк или МФО должны предупредить об этом должника. Это делают далеко не все. Коллекторы в свою очередь также должны уведомить о том, что теперь они вправе требовать погасить задолженность. Кредитору следует попросить предъявить все документы о передаче долгов, узнать название коллекторского агентства, а также проверить, работает ли оно легально.
Почему прекращается производство по делу о банкротстве
Не все дела о банкротстве заканчиваются логично, некоторые прекращаются преждевременно. Причинами могут служить разные факторы. В основном это связано с тем, что кредитор исправил ситуацию, связанную со своими долгами. Но могут быть и другие причины. В частности, когда одна из сторон отказывается от своих требований либо при заключении мирового соглашения между сторонами. Также случается, что суд признает несостоятельными претензии к заемщику. Дело может прекратиться, если в течение трех месяцев суду не представили финуправляющего.
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