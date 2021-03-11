Группа предприятий «ПЦБК» в 2020 году увеличила объем переработанной макулатуры

Группа предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания» станет участником проекта по организации внебиржевых торгов по реализации вторичных материалов на электронной площадке. В 2020 году объем переработанной компанией макулатуры составил 300 тысяч тонн. Предприятие намерено увеличивать темпы.

Как сообщает kp.ru, в ходе заседания Комитета по экологии и природопользованию Пермской торгово-промышленной палаты (ТПП) участники обсудили реализацию вторсырья на электронных торгах. Это даст возможность бизнесменам закупать необходимые вторичные материалы для выпуска своей продукции. На заседании с представителями ПЦБК было отмечено, что участниками торгов могут стать любые предприятия, которые занимаются сбором, сортировкой, переработкой ТКО и нуждаются в качественном вторсырье. Как отметил Олег Жданов, президент Пермской ТПП, палата обладает достаточным опытом для создания биржи лесоматериалов. Жданов подчеркнул, что необходимо набирать инициаторов из опытных игроков рынка, как ПЦБК, описывать процедуры, внедрять уже наработанные элементы стандартизации и вовлекать других участников. По словам Жданова, Пермская группа предприятий опытна в этом вопросе: ранее они приобретали вторсырье на аукционах, организованных федеральными и региональными торговыми сетями. Отмечено, что благодаря электронным торгам ПЦБК увеличит объемы переработки вторсырья. Это позволит компании сберечь порядка 6 млн деревьев ежегодно и снизить потребление воды и электроэнергии. Наряду с этим ПЦБК ведет и другие важные проекты. Так, более чем в 500 учреждениях Пермского края установили экопаки для макулатуры. Это дало возможность собрать больше 300 тонн вторсырья, которое направили на переработку. В данный момент проект вышел за пределы края и начал работать в 13 российских регионах. Кроме того, с прошлого года во дворах Перми началась установка контейнеров для сбора картона и бумаги. Александр Бойченко, председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края, подчеркнул, что подход к решению экологических проблем должен быть комплексным. Правительству следует обеспечивать выгодные условия для предприятий, специализирующихся на сборе и утилизации вторсырья, а таким компаниям необходимо создавать экономические модели возврата своих продуктов. По словам Бойченко, важно популяризировать эту бизнес-модель и просвещать население. Кто окажется в мейнстриме новой экономической реальности, тот в дальнейшем будет в выигрыше. В планах Пермского края к 2030 году - обработка 100% отходов и переработка минимум 15% из них.

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