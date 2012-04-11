УВЗ построит поликлинику и жилые дома для сотрудников

В ближайшее время одним из наиболеезначимых для «УВЗ» станет проект строительства новой заводскойполиклиники, которая расположится на территории соцгорода и будетдоступна как для работников предприятия, так и членов их семей, иветеранов предприятия, сообщает пресс-служба корпорации. Предполагается, что поликлинику оснастятсовременным медицинским оборудованием. Она будет обеспечивать не менее720 посещений в смену.