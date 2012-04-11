УВЗ построит поликлинику и жилые дома для сотрудников
11 апреля 2012, 14:44Общество
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Об этом на выездном заседании правительства области, которое провел губернатор Александр Мишарин, сообщил Руслан Кондрашов, и.о. первого заместителя генерального директора корпорации.
В ближайшее время одним из наиболеезначимых для «УВЗ» станет проект строительства новой заводскойполиклиники, которая расположится на территории соцгорода и будетдоступна как для работников предприятия, так и членов их семей, иветеранов предприятия, сообщает пресс-служба корпорации. Предполагается, что поликлинику оснастятсовременным медицинским оборудованием. Она будет обеспечивать не менее720 посещений в смену.
Получат новое развитие программы по обеспечению работниковУралвагонзавода жильем. При содействии корпорации начинаетсястроительствов Дзержинском районе 63-квартирного жилого дома, а в концегода – 400 квартирного дома. Их отличительная особенность – финансоваядоступность и соответствие современным требованиям.
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