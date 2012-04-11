В воскресение на театральной площади Нижнего Тагила раздадут Благодатный огонь
11 апреля 2012, 12:39ОбществоВалерия Лошкарева
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В Нижнем Тагиле пасхальное богослужение состоится на театральной площади.
В день Светлого Христова Воскресения в Нижнем Тагиле будет совершен крестный ход, который возглавит епископ Нижнетагильский Иннокентий, рассказали в пресс-службе нижнетагильской епархии. В 15.30 крестный ход начнется от здания Епархиального управления Нижнетагильской епархии по адресу Первомайская, 15. Далее по проспекту Ленина выйдет на городскую площадь у Драматического театра.
В 16.00 прямо на площади владыка совершит вечернее пасхальное богослужение, после которого присутствующим раздадут Благодатный огонь, привезенный из Иерусалима.
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