В воскресение на театральной площади Нижнего Тагила раздадут Благодатный огонь

В день Светлого Христова Воскресения в Нижнем Тагиле будет совершен крестный ход, который возглавит епископ Нижнетагильский Иннокентий, рассказали в пресс-службе нижнетагильской епархии. В 15.30 крестный ход начнется от здания Епархиального управления Нижнетагильской епархии по адресу Первомайская, 15. Далее по проспекту Ленина выйдет на городскую площадь у Драматического театра.