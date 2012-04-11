Загляни в будущее с музеем ИЗО! (фото)

Существует много способов приоткрыть тайну грядущего, как научных, так и экстраординарных. Однако цель выставки не в построении догадок. Идея в том, чтобы показать «детский» взгляд на то, что произойдет с нами в «Прекрасном Далёко».

Ребенок - символ чистоты, незамутненного сознания. Это существо, способное абстрагироваться от негатива, зла. Наверняка только дети могут предположить то будущее, в котором нет места обману, мести, корысти. Согласитесь, это идеальный мир, полный ярких красок и позитивных эмоций; мир, к которому нужно стремиться.

В то же время именно сегодняшние дети будут создавать наше будущее, а создание чего-либо - всегда процесс творческий. Вот почему выставка в музее ИЗО напрямую связана с детским творчеством.

На мероприятии гостей будут ждать мастер-классы, акции и даже ярмарка. Как сообщает пресс-центр музея, дети будут проводить занятия для взрослых, состоится конкурс рисунков на асфальте, будут созданы иллюстрации к книжкам для слабовидящих.