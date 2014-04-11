Эффективная реклама на TagilCity.ru: баннеры от 510 рублей в неделю и скидка 20% при размещении на месяц
11 апреля 2014, 16:05Общество
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Самым популярным порталом города Нижнего Тагила TagilCity.ru ежемесячно пользуются уже больше 165 700 человек. За март 2014 года компании Нижнего Тагила доверили городскому порталу TagilCity.ru разместить более 70 баннеров, по которым пользователи перешли на сайты фирм свыше 3 700 раз! А теперь благодаря новым ценам размещение баннерной рекламы стало еще доступнее!
Вы уже размещаете баннеры на TagilCity.ru и хочется получить бонус? Теперь с помощью нового предложения вы можете:
- получить дополнительную скидку в 10% при заказе на размещение баннеров на 14 дней,
- получить дополнительную скидку в 20% при заказе на 28 дней и более,
- а кроме того, получить скидку за накопленный за год оборот - это раз, увеличение переходов на сайт организации - это два, прирост клиентов от рекламы - три!
Вы еще не пробовали рекламу на самом популярном городском портале Нижнего Тагила и все ждали «подходящий момент»? Сейчас - самый подходящий момент, потому что:
Оставьте заявку на размещение баннеров по телефону +7 (3435) 499-334 или по почте adv@tagilcity.ru
Десятки компаний доверяют размещение баннерной рекламы TagilCity.ru ежемесячно. Почему? Об этом они рассказывают сами в своих отзывах:
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