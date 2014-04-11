Новый минивэн от Kia ждет премьеры
11 апреля 2014, 08:26ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мировая премьера нового минивэна Kia Sedona (на некоторых автомобильных рынках, в том числе и на российском, именуется Carnival) состоится на Международном автосалоне в Нью-Йорке 16 апреля 20144 года. Новинка построена на абсолютно новой платформе и оснащается двигателем объемом 3,3 литра. Представляя минивэн, компания Kia рассчитывает на повышение интереса к марке в данном сегменте прежде всего в США.
Информации о возможном появлении Sedona (Carnival) в России пока нет.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей