Тагильские волонтеры провели для студентов Нижней Туры профилактическую лекцию о вреде наркотиков (ФОТО)

Зал на 250 мест, по словам тагильских гостей, был практически полным. Послушать лекцию о вреде «синтетики» пришли студенты 1 и 2 курса, а также преподавательский состав техникума. Учащимся показали видеоролик о последствиях употребления ядовитых веществ.

Волонтеры постарались разоблачить мифы и ложные представления о химической зависимости, которые бытуют среди молодежи. Причем, говорили не только о синтетике, но и об алкоголе и курении сигарет.

Активисты объяснили это тем, что алкоголь и табакокурение – первые в списке наркотических веществ, и являются одной из причин развития более тяжелых и опасных форм зависимости.

Гости техникума акцентировали внимание молодежи на том, что необходимо иметь трезвое мышление и четкую отрицательную позицию по отношению к любому виду наркотиков.

ФОТО: ЦПГИ «Вместе»