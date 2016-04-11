В Нижнем Тагиле школу №138 могут закрыть для проведения капремонта

Игорь Юрлов, начальник Управления образования, сообщил журналисту TagilCity.ru, что закрытие — это один из возможных вариантов:

Пока окончательного решения нет. Причина возможного закрытия связана с тем, что здание школы старое, капитальный ремонт и реконструкция в нем не проводились, а они нужны.

Сейчас создается рабочая группа совместно с представителями Министерства образования. Будем рассматривать этот вопрос, -- сказал он.

Директор школы №138 от комментариев воздержалась, сообщив лишь, что вопрос решается.

В сентябре прошлого года в Нижнем Тагиле была закрыта на капитальный ремонт школа №56. Тогда учеников школы перевели в соседние образовательные учреждения.