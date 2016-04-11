В Нижнем Тагиле школу №138 могут закрыть для проведения капремонта
11 апреля 2016, 17:15ОбществоДенис Таратонов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Управлении образования Нижнего Тагила рассматривается вопрос о школе №138, которая находится в районе Малой Кушвы. Здание школы давно требует капитального ремонта, поэтому возможно, что с 1 сентября здание будет закрыто.
Сюжеты: Нижний Тагил
Игорь Юрлов, начальник Управления образования, сообщил журналисту TagilCity.ru, что закрытие — это один из возможных вариантов:
Пока окончательного решения нет. Причина возможного закрытия связана с тем, что здание школы старое, капитальный ремонт и реконструкция в нем не проводились, а они нужны.
Сейчас создается рабочая группа совместно с представителями Министерства образования. Будем рассматривать этот вопрос, -- сказал он.
Директор школы №138 от комментариев воздержалась, сообщив лишь, что вопрос решается.
В сентябре прошлого года в Нижнем Тагиле была закрыта на капитальный ремонт школа №56. Тогда учеников школы перевели в соседние образовательные учреждения.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей