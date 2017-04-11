Интернет-голосование по ремонту главной улицы Нижнего Тагила закончено
11 апреля 2017, 12:55Общество
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В Нижнем Тагиле подведены итоги голосования по вопросу необходимости ремонта проспекта Ленина.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчане поддержали программу, предложенную «Фондом развития моногородов». Интернет-голосование показало, что жители города согласны с мнением, что главная улица города нуждается в ремонте.
Подобные голосования прошли в 319 моногородах России. Тагильчане приняли активное участие, предлагая при этом свои варианты благоустройства проспекта Ленина. По итогам голосования в этом году будут выделены средства на ремонт и улучшению облика проспекта Ленина, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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