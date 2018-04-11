Нижний Тагил и другие города региона будут совместно следить за паводком

Организации, отвечающие за работу гидротехники, сообщили мэру о состоянии водных объектов. На водохранилище Леневки идет сброс трех кубометров в секунду, на Тагильском пруду сбрасывается семь кубометров в секунду.

Водоканал НТ сообщает, что на Черноисточинском и Выйском прудах происходит санитарный пропуск воды.

Сергей Носов заметил, насколько важна оперативная координация действий в период половодья между всеми муниципалитетами, которые расположены на противопаводковом направлении Тагила.

Мэр считает, что ошибка в оценке ситуации ГТС в одном городе может стать проблемой для других городов, поэтому необходима организация коллегиальной работы, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

На совещании было решено утвердить регламент о взаимодействии между муниципалитетами для безаварийного пропуска половодья. По селектору два раза в сутки специалисты будут держать связь между собой для отслеживания ситуации и эффективной координации работы всех задействованных служб.