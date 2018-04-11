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Нижний Тагил и другие города региона будут совместно следить за паводком
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижний Тагил и другие города региона будут совместно следить за паводком

12 апреля, 00:45Общество
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