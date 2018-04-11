Пенсионерка из Североуральска отсудила повышение пенсии после смерти сына

Сын женщины погиб на Кавказе при выполнении боевого задания. Она обратилась в ГУ МВД России по Свердловской области для того, чтобы ей пересчитали сумму пенсии по потере кормильца с учетом ежемесячной надбавки, однако в ведомстве ей отказали, сославшись на то, что повышение выплат производится лишь для ветеранов боевых действий.