«Большой позор, что государство не готово было помочь в его начинаниях»

Валентина Исаева, бывший мэр Нижнего Тагила (2008–2012 гг.)

Когда он ко мне пришёл, я работала главой города. Пришёл с бедой: решил построить в районе Садовой улицы госпиталь, а его там кинули на приличную сумму – больше ста миллионов. Хотел вообще уйти из города. Мы ему показали несколько площадок, помогли сделать землеотводы. Бывший председатель правительства Гредин ему говорил: «Ты же никогда не окупишь, зачем ты столько вкладываешь?» А Владислав Валентинович отвечал: «В этом госпитале нуждаются люди, которым надо делать операции на позвоночнике, коленях». Он мог бы уйти в другие города, но от идеи бы не отказался. Его смерть — это такое горе. Я прочитала и нахожусь просто в шоковом состоянии. Но он оставил такое наследство. Сейчас квот достаточное количество не выделяют, а у людей нет денег, и они так же будут страдать, будут болеть и рано уходить из жизни, если мы не повернемся лицом к этой проблеме — сохранению госпиталя как величайшей памяти о нём. Я скорблю вместе со всеми. Выражаю соболезнования родным и всем, кому он был дорог.

Михаил Аршанский, председатель Общественной палаты Нижнего Тагила

Очень грустная весть. Умер выдающийся человек, почётный гражданин города, член Общественной палаты – Владислав Валентинович Тетюхин. Человек, который очень много сделал для нашей страны, будучи генеральным директором корпорации, выпускающей титан. Он очень много сделал для развития этой отрасли, в результате чего наша страна сегодня имеет самые лучшие компетенции в ней. Кроме того, Тетюхин внес большой вклад в развитие нашего города. Прежде всего, он на свои собственные деньги построил медицинский комплекс, в который входят госпиталь и целый ряд зданий, где проживают врачи, где проходят реабилитацию больные после операции. Он сделал один из самых продвинутых, самых современных госпиталей. Таких комплексов, пожалуй, в стране немного. Это всё он построил на собственные средства. Несмотря на тяжёлую болезнь, он до последних дней занимался развитием госпиталя. Это очень большая утрата для нас, его друзей, для города. Это, в общем-то, потеря и для страны.

Алексей Пырин, спикер Нижнетагильской гордумы

Это громадная потеря для Нижнего Тагила. Он внёс огромный вклад в развитие города. Без него будет очень сложно развивать дальше его проект, потому что Тетюхин был его создателем и вдохновителем. Сколько я с ним общался, он всегда был очень добрым и отзывчивым человеком. Это очень серьезная утрата.

Алексей Балыбердин, депутат Госдумы

Безвременно ушёл из жизни дорогой наш Владислав Валентинович Тетюхин. Человек, ставший для всех тагильчан и уральцев легендой ещё при жизни. Я думаю, что мы навсегда сохраним благодарность за его труды, за всё, что он сделал для региона, за его потрясающую энергетику, которую он дарил всем, кто находился рядом. Кто с ним общался, тот поймёт, о чём я говорю. Я буду всегда гордиться тем, что знал лично этого человека, имел честь пожимать его руку и общаться с ним. Я думаю, что будет уместным моё предложение: начать процедуру присвоения Уральскому клиническому лечебно-реабилитационному центру имени Владислава Валентиновича Тетюхина.

Дмитрий Ионин, депутат Госдумы

Это уникальный человек в масштабах не только Свердловской области, но и всей страны. Он разрушил стереотип о том, что владельцы крупных промышленных предприятий думают только о том, как набить свой карман и утащить из России деньги. Он всю свою жизнь положил сначала на то, чтобы создать шикарный завод ВСМПО, а потом переключился на богоугодное дело — создание медицинского центра. Большой позор, конечно, что государство не всегда готово было помочь в его начинаниях. Он очень мощный человек, и необходимо в какой-то форме увековечить его имя, по крайней мере, у нас в регионе.

Владимир Радаев, депутат Заксобрания Свердловской области, председатель профсоюза ЕВРАЗ НТМК

Я узнал о смерти Владислава Валентиновича от вас. Это был Человек с большой буквы. Когда он работал на ВСМПО, то очень много сделал для народа. А в преддверии заслуженного отдыха он вложил деньги в дело для народа, для лечения людей. Поэтому он Человек с большой буквы. Соболезнования, конечно, родным и близким.

Вячеслав Погудин, депутат Заксобрания Свердловской области

Очень тяжелая для всех нас потеря. Замечательный, яркий человек был Владислав Валентинович. Оставил, конечно, в памяти каждого из нас ощущения очень цельного, талантливого человека. Про таких людей говорят – это созидатели. Он действительно был созидателем – высоко образованный профессионал, промышленник, инженер. Очень творческий, постоянно ставящий перед собой очень сложные, казалось бы не разрешимые задачи, но всегда всегда умеющий добиваться результата. Примером тому его яркая жизнь, яркая биография на крупнейшем предприятии титановой промышленности. Но он открылся совершенно с новой стороны, новой, непривычной ему сфере – создании современного медицинского центра у нас в Нижнем Тагиле. Но тут неожиданности никакой нет – изначально, когда еще эта идея была в стадии реализации, мы с ним обсуждали вопросы, он делился с нами планами. В основе этих планов лежала главное его желание – помочь людям, а не желание какой-то особой известности. Это всегда было ему чуждо. Он хотел, чтобы современное учреждение, современные технологии пришли к нам на Урал.

Игорь Булыгин, художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра, депутат гордумы

Это большая потеря для Нижнего Тагила. Очень жаль, что уходят люди с таким большим сердцем. В мире стало на одного доброго человека меньше.

Владислав Потанин, директор НТИ (филиал) УрФУ, депутат гордумы

Я лично с Владиславом Валентиновичем не был знаком. Знаю его только по информации, как и многие. Это человек, который, на мой взгляд, совершил именно человеческий поступок. Свою деятельность он посвятил лечению и людям. Я считаю, что это очень благородно. Для нашего города его госпиталь имеет большое значение. Только добрые слова в его адрес и соболезнования родным.