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«Большой позор, что государство не готово было помочь в его начинаниях»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Большой позор, что государство не готово было помочь в его начинаниях»

Сегодня, 16:15ОбществоФото: Максим Конанков
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