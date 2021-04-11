«Тагильская мадонна» вернулась домой после четырех месяцев отсутствия

С 10 апреля 2021 года знаменитую картину, прославившую Нижний Тагил, можно увидеть в музее изобразительных искусств, сообщает ИА «Все новости».
Четыре месяца, с декабря 2020 года, полотно принимало участие в выставке Санкт-Петербурга «Линия Рафаэля. 1520-2020». Экспозиция была посвящена 500-летию со дня смерти художника. На ней было представлено свыше 300 предметов искусства, живописи и графики.
Картина выставлялась в парадной Зимнего дворца. Вместе с «Тагильской мадонной» экспонировались работы Третьяковской галереи и Государственного музея ИЗО им. Пушкина, Британского музея и Национальной галереи в Лондоне.
«Святое семейство» возвратилось с Санкт-Петербурга в спецфургоне и под охраной. Перевозка осуществлялась в зафиксированном на стене ящике.