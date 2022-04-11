Медики не рекомендуют жителям Свердловской области запасаться лекарствами впрок

Ажиотажный спрос на лекарства привел к дефициту в некоторых аптеках Свердловской области. Между тем, по данным регионального Минздрава, препаратов достаточно.

В аптеках отмечают, что исчезновение лекарств с полок связано с тем, что жители брали их буквально упаковками. Новые не успевают привозить. Поставщики завалены заказами и не справляются с их объемом. Минздрав Свердловской области не рекомендует делать запасы лекарств впрок. У одних истечет срок годности, другие могут и не понадобиться. Как заверили в ведомстве, льготникам и пациентам стационаров вообще нечего опасаться. Необходимые препараты есть. Если отсутствуют импортные, их заменяют российскими аналогами. Запасов лекарств для областных льготников хватит на год, для федеральных – на восемь месяцев. Цены на жизненно необходимые лекарственные препараты находятся под государственным контролем. В Минздраве считают, что их резкого повышения не будет. Лекарства должны реализовываться только через аптеки. Их продажа через интернет незаконна. Росздравнадзор по Свердловской области это жестко контролирует. Такие ресурсы могут подвергнуться блокировке со стороны государственных органов, сообщает департамент информационной политики. В 2022 году на Урале выявлено 60 фактов незаконной реализации лекарственных средств в интернете, сообщает информационный портал Свердловской области.

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