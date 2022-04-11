Спутник V: создание первой в мире вакцины от ковида

Спутник V ­– вакцина, ожидание которой можно сравнить разве что с ожиданием чуда и надежды на спасение. Пусть сегодня это звучит высокопарно, то тогда в середине 2020 так не казалось. Ни одному жителю земли не хотелось попасть в ежедневную статистику, и тем более никто не хотел, что в ней оказались его родные и близкие.