Спутник V: создание первой в мире вакцины от ковида

Холдинг 1MI, при поддержке Института развития Интернета, представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
Россия постепенно преодолевает последствия пандемии. Говорить о выходе из нее еще рано, но можно смело утверждать, что всем нам удалось выстоять перед лицом коварного и опасного врага, имя которому — коронавирус.
Медработники с содроганием вспоминают 2020-й год, а особенно осень. Количество пациентов было просто запредельным. Врачи в буквальном смысле жили на работе: медицине просто не хватало рабочих рук и был огромный риск ненароком вынести заразу за пределы «красной зоны».
Сейчас, когда пик заболеваемости пройден, в инфекционных отделениях всем пациентам хватает мест и кислородных концентраторов, а несколько аппаратов ИВЛ всегда стоят в резерве. Доктора справедливо считают, что перелом в борьбе с коронавирусом стал возможен благодаря массовой вакцинации и беспрецедентных вложений в медицину.
Александру Степанову из Брянска диагностировали короновирус в первую волну. Отец семейства и владелец небольшого бизнеса считает, что медики спасли его, вернув к жизни в реанимации. А помощь со стороны государства пришла как раз вовремя.
— Тяжелее всего было в тот момент, когда мой бизнес, мягко говоря, забарахлил из-за очевидных ограничений. И как же я был удивлен, когда смог получить сначала выплаты на детей, причем не раз, а потом и еще и субсидии. В итоге устоял, работаем
— говорит бывший пациент.
Таких или подобных историй по стране можно насчитать десятки, а то и сотни тысяч, но много и трагических примеров. Поэтому, чтобы свести потери к минимуму российские вирусологи с самого начала пандемии упорно работали над созданием столь необходимой вакцины.
Спутник V – вакцина, ожидание которой можно сравнить разве что с ожиданием чуда и надежды на спасение. Пусть сегодня это звучит высокопарно, то тогда в середине 2020 так не казалось. Ни одному жителю земли не хотелось попасть в ежедневную статистику, и тем более никто не хотел, что в ней оказались его родные и близкие.
После необходимых испытаний зарегистрировать вакцину удалось уже 11 августа 20-го, то есть всего через пять месяцев после первых случаев заражения коронавирусом в России. После этого в мировой борьбе с главным вызовом начала двадцатых наступил перелом – человек смог взять эпидемию под контроль и найти «ключ» к опасной болезни.
Спутник V — очень символичное название. Наша страна первой запустила спутник в космос. Первой создала вакцину против COVID-19. Буква «V» — это виктория, победа.
Уже после российской вакцины в мире появились еще препараты, которые помогли цивилизации выстоять и максимально быстро вернуться в привычное русло, однако навсегда в истории останется факт — первая вакцина была российская!