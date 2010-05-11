Первый в России фестиваль граффити "Стенограффия" пройдет на Среднем Урале

По данным ИТАР-ТАСС, один из известных мастеров граффити из Омска проведет мастер-класс на крыше одного из кинотеатров города. Также в программе фестиваля - выставки, кинопоказы, выступления музыкантов. Основной конкурс фестиваля, объединенный темой "Европа-Азия" - о различиях в подходах к оформлению стен художниками двух континентов - пройдет 4 - 5 июня. Арт-объектами станут 20 уличных поверхностей. По итогам фестиваля планируется издать специальный альбом лучших репродукций художников.