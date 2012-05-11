Сегодня отмечают ежегодный праздник еды, или День «Ем, что хочу!»

Конкретной даты, когда именно придумали отмечать этот день, конечно, нет. Устоялась версия, что его изобрел бывший радиоведущий и телеактер Томас Рой. Как бы то ни было, в США теперь легализованы целые 24 часа, когда можно пробовать все, что так давно хотелось, но не позволялось.