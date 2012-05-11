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Сегодня отмечают ежегодный праздник еды, или День «Ем, что хочу!»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сегодня отмечают ежегодный праздник еды, или День «Ем, что хочу!»

11 мая 2012, 10:13Общество
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