Сегодня отмечают ежегодный праздник еды, или День «Ем, что хочу!»
11 мая 2012, 10:13Общество
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Празднество уходит корнями в Соединенные Штаты Америки, где каждое 11 мая люди всерьез отмечают полюбившийся желудку праздник «Eat What You Want Day». Сегодня можно смело нарушать все законы правильного питания и лихо бороздить кулинарные просторы.
Конкретной даты, когда именно придумали отмечать этот день, конечно, нет. Устоялась версия, что его изобрел бывший радиоведущий и телеактер Томас Рой. Как бы то ни было, в США теперь легализованы целые 24 часа, когда можно пробовать все, что так давно хотелось, но не позволялось.
Милые тагильчане, забудьте на денек о диетах, ведь когда, если не сегодня! Главное, пусть праздник подарит отличное настроение и на самочувствии отразится самым благоприятным образом.
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