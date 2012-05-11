В Екатеринбурге деревьями напишут «ЭКСПО-2020»

Кроме того, специалисты «Зеленстроя» приступают к реализации проекта «2020 деревьев», который рассчитан на три года. Так, до конца мая в Екатеринбурге будут посажены 80 деревьев. Масштабное же озеленение запланировано в сентябре – октябре.