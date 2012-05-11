В Екатеринбурге деревьями напишут «ЭКСПО-2020»
11 мая 2012, 17:18ОбществоЕвгения
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Композиция из хвойных деревьев в виде надписи «ЭКСПО-2020» может появиться в Екатеринбурге в 2013 году. Таким способом специалисты МБУ «Зеленстрой» намерены поддержать заявку уральской столицы на проведение Всемирной универсальной выставки в 2020 году, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Кроме того, специалисты «Зеленстроя» приступают к реализации проекта «2020 деревьев», который рассчитан на три года. Так, до конца мая в Екатеринбурге будут посажены 80 деревьев. Масштабное же озеленение запланировано в сентябре – октябре.
Всего в 2012 году в уральской столице планируется высадить 1126 деревьев, среди которых яблони, липы, клены, черемухи и груши.
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