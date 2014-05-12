До России добрался обновленный Mitsubishi Outlander

Рестайлинговый вседорожник получил иную радиаторную решетку, видоизмененные бамперы, светодиодные задние фонари и 18-дюймовые колесные диски другого дизайна. Кроссоверу также изменили настройки подвески, улучшили шумоизоляцию и модернизировали систему охлаждения вариатора.

Mitsubishi Outlander будет предлагаться с бензиновыми атмосферными «четверками» объемом 2,0 и 2,4 литра, развивающими 145 и 167 лошадиных сил соответственно. Кроме того, модель доступна с трехлитровым мотором V6 мощностью 230 лошадиных сил. Первые два двигателя работают с вариатором, а трехлитровый агрегат сочетается с шестидиапазонным «автоматом».

Базовое оснащение кроссовера предусматривает фронтальные подушки безопасности, ABS, климат-контроль, передние и задние электростеклоподъемники, центральный замок, иммобилайзер, а также шесть динамиков аудиосистемы. Топовая версия имеет камеру заднего вида, круиз-контроль, датчики света и дождя, кожаный салон, подогрев передних сидений, навигатор, а также аудиосистему с USB-разъемом и Bluetooth.