`Хонда` начала делать питьевую воду из выхлопов
Австралийское подразделение компании Honda представило новый бренд питьевой воды под названием H2O. Она производится из водородных эмиссий модели FCX Clarity, оснащенной силовой установкой на топливных ячейках.
Агрегаты FCX Clarity в процессе химической реакции между кислородом и водородом вырабатывают энергию для электродвигателей, которые приводят колеса автомобиля в движение. Единственным выхлопом силовой установки модели является обычная вода.
Воду, полученную их выхлопов FCX Clarity, начали бесплатно распространять в сети австралийских кинотеатров Palace Cinemas, чтобы «наглядно продемонстрировать преимущества экологически-чистого водородного топлива». По словам представителей японской марки, в дальнейшем H20 будет предлагаться работникам и клиентам станций технического обслуживания и дилерских центров «Хонды».
Водородная Honda FCX Clarity была представлена в 2007 году. Силовая установка модели развивает 134 лошадиные силы. FCX Clarity может разгоняться с места до ста километров в час за десять секунд, а ее максимальная скорость составляет 160 километров в час. При полностью заправленных баках для водорода автомобиль способен проехать без дозаправки 570 километров.
Поставки машин начались летом 2008 года. При этом в США FCX Clarity можно получить исключительно в лизинг на три года при ежемесячной оплате в 600 долларов, которая также предусматривает сервисное обслуживание и страховку.