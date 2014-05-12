`Хонда` начала делать питьевую воду из выхлопов

Агрегаты FCX Clarity в процессе химической реакции между кислородом и водородом вырабатывают энергию для электродвигателей, которые приводят колеса автомобиля в движение. Единственным выхлопом силовой установки модели является обычная вода.

Воду, полученную их выхлопов FCX Clarity, начали бесплатно распространять в сети австралийских кинотеатров Palace Cinemas, чтобы «наглядно продемонстрировать преимущества экологически-чистого водородного топлива». По словам представителей японской марки, в дальнейшем H20 будет предлагаться работникам и клиентам станций технического обслуживания и дилерских центров «Хонды».

Водородная Honda FCX Clarity была представлена в 2007 году. Силовая установка модели развивает 134 лошадиные силы. FCX Clarity может разгоняться с места до ста километров в час за десять секунд, а ее максимальная скорость составляет 160 километров в час. При полностью заправленных баках для водорода автомобиль способен проехать без дозаправки 570 километров.